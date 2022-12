“La scomparsa di Benedetto XVI ci rattrista profondamente. E’ stato un critico franco e leale dei nostri tempi. Più di chiunque altro ha dimostrato che Fede e Ragione non sono nemici, ma alleati per chi cerca sinceramente la Verità. La sua voce di speranza non ha mai smesso di guidarci e non smetterà di farlo nemmeno ora. Addio Santità e grazie per la tua infinita testimonianza di carità”.

Lo dichiara il senatore leghista, Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia.