“Considero le ZES uno strumento determinante per lo sviluppo del Mezzogiorno e un importante laboratorio di innovazione, impegnate come sono a misurarsi con iter che rappresentano una novità assoluta nel panorama amministrativo”.



Così la Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova nell’intervista al Presidente di Forum Pa Carlo Mochi Sismondi, pubblicata sul sito della società, all’indirizzo https://www.forumpa.it/economia/teresa-bellanova-le-zes-un-laboratorio-di-innovazione-per-il-paese/​



“Adesso, dopo il Decreto interministeriale dello scorso dicembre e l’assegnazione dei 630 milioni destinati dal Pnrr e in capo al nostro Ministero”, dice ancora Bellanova, “le Zes entrano nel vivo dell’attuazione, affiancate dal Gruppo di lavoro costituito dalla DG Porti e dalla struttura PNRR del MIMS. Una sinergia importante, che ha consentito a quasi tutte le Zes di conoscere più a fondo i progetti da realizzare; redigere la Relazione sulla neutralità dei progetti rispetto a possibili danni ambientali, documento essenziale che prelude all’erogazione degli anticipi delle risorse in modo adeguato; disporre di un quadro complessivo sui processi attuativi in tutte le ZES con il vantaggio di una visione sinergica e la possibilità concreta di un’azione collaborativa”.



Quanto al ruolo, centrale, del Mims nell’attuazione dei progetti e nel monitoraggio, “l’azione e l’interlocuzione tra il sistema Zes e il nostro Ministero è fondamentale”, dice Bellanova, “come lo è quella di tutte le autorità interessate con gli attori e soggetti attuatori tradizionali del MIMS come RFI e ANAS: un universo variegato ma completo che agisce in un’unica direzione. E anche questo è un cambio di paradigma importante, perché è necessario che le amministrazioni dello Stato lavorino in rete e non per compartimenti stagni. Nelle Zes il tema infrastrutturale è centrale e determinante, e così la presenza dei Porti. Zes ed economia del mare si tengono. Sviluppo di sistema delle otto Zes meridionali e leadership del Paese nel Mediterraneo divengono fattori interdipendenti. Parte importante di una strategia che, come ho sempre pensato, deve essere a trazione meridionale”