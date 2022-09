“In visita al Centro Ittico Taranto, importante fornitore di prodotti ittici provenienti dai nostri mari.

Il settore ittico è un ambito che ho particolarmente a cuore e sul quale ho lavorato tanto.

Da ministra, ho voluto mantenere la delega alla pesca, considerandola un settore strategico per il nostro paese. Mi sono battuta in Italia e in Europa per valorizzare questo comparto e sono intervenuta per rafforzarlo con numerosi decreti ministeriali che miravano a ridurre la competizione sleale spesso presente. Anche promuovendo quei centri di eccellenza sulla miticoltura di cui Taranto è ricca”.

Lo scrive su fb la senatrice Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, oggi impegnata a Taranto e provincia in una serie di incontri con aziende, imprenditori, rappresentanti di associazioni che si concluderanno con un’iniziativa pubblica negli spazi del Tursport Hotel Residence.

“Oggi”, dice ancora Bellanova, candidata per la Lista Calenda-Renzi al Senato nel plurinominale in Puglia come capolista e in Sicilia Collegio 01, “occorre continuare a promuovere e sostenere il settore attraverso progetti volti a sviluppare innovazione, che non può limitarsi solo all’introduzione di nuovi prodotti o nuove funzionalità ma deve necessariamente, per dispiegare tutte le potenzialità, guardare anche a nuove forme organizzative e nuovi servizi, intervenendo lungo l’intera filiera del valore.

Solo così il comparto potrà continuare ad essere volano per lo sviluppo del territorio e rappresentare un'importante occasione occupazionale anche per le giovani generazioni. Andiamo avanti, continuando a lavorare su Taranto, sul suo mare, sulle sue produzioni. E su una narrazione che restituisca piena dignità ad una città molto spesso mediaticamente raccontata solo per le sue criticità ma non abbastanza per i suoi numerosi punti di forza”.