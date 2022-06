“Saluto con grande favore la direttiva europea sul salario minimo che ritengo muova, innanzitutto, dalla necessità di portare a omogeneità e armonizzare le differenti e spesso stridenti condizioni del lavoro salariato nei diversi Paesi in questo modo affrontando anche il tema della forte disparità dei trattamenti economici e dunque della concorrenza interna.



Un passo in avanti straordinario e importante, che avevamo più volte sollecitato negli anni scorsi anche a proposito dei fenomeni di delocalizzazione interna all’Unione e di conseguente dumping economico.

Quanto alla situazione italiana, affrontare il tema con più sobrietà e meno clamore retorico sarebbe già uno straordinario risultato soprattutto per non ingenerare false attese e ancor più false speranze.



Rimango convinta che la priorità sia individuare gli strumenti migliori per incrementare la produttività del nostro Paese legando più puntualmente, anche nella revisione in corso degli incentivi, le risorse concesse all’obiettivo dell’ampliamento della base produttiva e occupazionale.

Parlare di salario minimo senza affrontare il tema della qualità del mercato del lavoro nel nostro Paese e di come intervenire fin da subito per ampliarlo, qualificarlo, sottrarlo alla piaga devastante del nero, rischia di tradursi nel migliore dei casi in uno spot in favore di campagna elettorale e nel peggiore in una pericolosa perdita di tempo mentre negli altri Paese europei l’occupazione e la produttività continuano a crescere”.



Così la copresidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.