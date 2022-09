“Constato che Giuseppe Provenzano ha una vera e propria ossessione per Renzi.

Eppure delle due l’una: o non ricorda, e per un dirigente politico è grave, oppure sta inaugurando uno scontro all’interno del suo partito e attacca Renzi per stigmatizzare in realtà che esponenti politici di primo piano nel Pd di allora e di oggi come Franceschini, Gentiloni, Orlando, tutti all’epoca presenti in quel governo con ruoli rilevanti insieme ad altri, si sono limitati a fare tappezzeria mentre venivano assunte scelte importanti per il Paese come la Riforma del lavoro, poi confermante e approvate dai gruppi parlamentari dove figuravano esponenti che oggi quel Partito ricandida con convinzione.

Scelte che noi non rinneghiamo e che hanno prodotto, voglio ricordarlo ancora una volta, come hanno certificato gli Osservatori più autorevoli e l’Istat, effetti positivi sul mercato del lavoro e sul numero degli occupati per migliaia di posti di lavoro”.

Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata al Senato per il Terzo Polo, liste plurinominali, in Puglia come capolista e in Sicilia, Collegio 1.