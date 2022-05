“Siamo già impegnati come Ministero insieme ad Rfi per garantire la totale copertura dell’investimento necessario a completare il potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca, strategica per incrementare e ottimizzare il trasporto ferroviario regionale in Toscana”.

Così la Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova oggi a Lucca nel corso di una conferenza stampa.

“Articolata in tre lotti”, ha proseguito Bellanova, “l’opera prevede il raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme, l’upgrading infrastrutturale e tecnologico della

Montecatini-Pescia, e il raddoppio della Pescia-Lucca, così consentendo di incrementare la capacità dell’intera linea, e una mobilità più regolare. Per completarla, oltre i 487 milioni già stanziati, sono necessari ulteriori 250, e per questi c’è il nostro impegno e quello di RFI ad assicurare la copertura finanziaria necessaria per il completamento”.