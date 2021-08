"Non limiti e paletti che, nei fatti, allontanerebbero le aziende privando l'Italia di importanti opportunità ma investimenti, lavoro, politiche attive, tutela dei diritti sociali e un piano di riforme capace di costruire il futuro progettando un'economia più sostenibile e competitiva, in grado di garantire crescita e sviluppo ampliando la base produttiva con una centralità nel mercato del lavoro per nuove generazioni e donne.

Per questo diciamo da tempo che l'Italia ha bisogno di più riformismo, di una vera politica industriale, di nuove e innovative politiche per la formazione continua dei lavoratori, di politiche attive capaci di portare dentro il mercato del lavoro competenze, saperi e innovazione sfidando su questo il mondo della produzione.

E' significativo che ieri lo abbia ribadito con fermezza anche il Commissario Gentiloni, intervenendo sul tema delocalizzazioni.

Il nemico da combattere non sono le multinazionali, ma la pigrizia ad innovare".

Così la Presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra Infrastrutture e Mobilità sostenibili.