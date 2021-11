“Apprendo con grande piacere che la Gazzetta del Mezzogiorno, dopo l’indicazione da parte dell’editore di Oscar Iarussi come nuovo direttore, sta per tornare in edicola dopo tante, troppe settimane di assenza.

E’ una bellissima notizia per la Puglia e il Mezzogiorno e per l’informazione, che ha sempre più bisogno di saperi e competenze capaci di cogliere quanto accade nelle comunità territoriali, allo stesso tempo restituendo la complessità di questo momento e delle trasformazioni in atto che decideranno la qualità del futuro nel nostro Paese.

Ed è anche, ci auguriamo da lettori fedeli e affezionati, l’avvio di un nuovo inizio nei tempi più rapidi possibili che consenta alla Gazzetta di riprendere e rafforzare il suo insediamento, dall’osservatorio privilegiato del Mezzogiorno, nel campo dell’informazione nazionale.

Al neo direttore, alle giornaliste e giornalisti dello storico quotidiano che quest’anno compie 134 anni, alle redazioni locali, a tutte le lavoratrici e i lavoratori della testata, un grande abbraccio di bentornati”.

Così la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova.