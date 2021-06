“Non esistono morti bianche. Quando c’è un incidente sul lavoro, lì c’è una responsabilità. C’è una mancata formazione e una mancata consapevolezza sugli strumenti a disposizione. Lo dico con chiarezza: Non abbiamo bisogno di nuove leggi ma di più rispetto delle norme, più vigilanza e controlli, più cultura della tutela del lavoro. Abbiamo bisogno di più formazione delle lavoratrici, dei lavoratori, degli addetti alla sicurezza e di chi, indicato dalle organizzazioni di categoria, svolge il delicato compito di garantirne il rispetto”. Così la Viceministra Teresa Bellanova, oggi a Fragagnano in rappresentanza del Governo, per l’inaugurazione del Monumento in onore delle Vittime del Lavoro, del Dovere e del Volontariato.

“I dati ci consegnano un quadro terribile”, ha detto ancora Bellanova, “che interroga le coscienze di ognuno.

Lo ha ribadito recentemente il Presidente del Consiglio Draghi parlando a nome dell’intero Governo: l’Italia deve investire sulla cultura della prevenzione e sulla vigilanza. Per questo il Governo ha delineato nel quadro previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza una specifica linea di riforma alla lotta al sommerso e al potenziamento delle attività di vigilanza. E ha indicato l’urgenza di una strategia d’azionale più compiuta e puntuale per rafforzare l’Ispettorato nazionale del lavoro e incrementare strutturalmente i controlli, a partire dall’assunzione di 1.084 unità di personale nel corpo dell’Ispettorato del lavoro con la possibilità, a legislazione vigente, di assumere altre 1.000 persone a fronte delle 4.500 unità di personale attualmente in servizio”.

“Le parole del Presidente Draghi”, ha proseguito la Viceministra Bellanova, “confermano una attenzione, determinazione e sensibilità istituzionali preziose”.

E ancora: “Noi tutti dobbiamo essere consapevoli, ognuno nel proprio ruolo e funzione, di avere a disposizione una strumentazione normativa tra le più avanzate al mondo.

Mi riferisco anche alla norma contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura che ha consentito l’emergere, da nord a sud, di sfruttamento, riduzione in schiavitù, illeciti penali, condizioni di lavoro ai limiti dell’umano e che ha messo in campo lo strumento della Rete del lavoro agricolo di qualità e del Piano triennale contro il caporalato su cui stiamo lavorando.

Per questo dico: non abbiamo bisogno di nuove norme ma di più consapevolezza e determinazione da parte di tutti.

Non possono esistere luoghi dove si muore di lavoro. E qui parlo direttamente alle coscienze di chi quei luoghi li ha creati, li amministra, li gestisce, se ne occupa, li abita, e di chi è preposto ai controlli. Se quelle coscienze alimentano o si piegano al dualismo e al conflitto tra lavoro e salute, tra utile e tutela, se si distraggono, se si sopiscono, se rifuggono o sono indifferenti a quanto significa valore sociale d’impresa, ebbene lì si annida il pericolo per le lavoratrici e i lavoratori, le persone, le comunità.

Non a caso dico cultura e formazione, valore sociale d’impresa, bene comune. La formazione deve essere garantita. Perché molti, troppi incidenti di lavoro, indicano la mancanza di adeguata formazione. Di chi lavora e di chi è chiamato a garantire la sicurezza. Ogni morte dice che c’è una cosa che si doveva fare e non è stata fatta ed una cosa che è stata fatta e non si doveva fare. Per questo il valore della memoria è una leva straordinaria. Perché interroga ognuno sul proprio ruolo e sulla propria funziona, sulla propria etica, sigla un impegno e obbliga tutti noi a onorarlo”.