“Quella con cui ci misuriamo oggi è una domanda sfidante che non dobbiamo eludere: come riorganizzare e ripensare le città perché siano capaci di sostenere le imprese femminili e il lavoro delle donne e siano, esse stesse, motore e occasione di un nuovo protagonismo delle donne nei settori chiave dell’economia come della pubblica amministrazione”.



Così stamane la Viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova, nell’intervento di saluto all'evento “Le città delle donne, le imprese femminili motore del rilancio dell'economia” organizzato, tra gli altri, da Le Città delle donne, gli Stati generali delle donne, Università di Genova, Campus Universitario di Savona.



“Rafforzare l’empowerment femminile”, ha detto ancora Bellanova, “deve significare, tra le altre azioni indifferibili, in modo omogeneo dal nord al sud del Paese, promuovere il ruolo e la partecipazione delle donne all'innovazione e garantire la loro presenza nelle posizioni apicali per una crescita più sostenibile, inclusiva e innovativa. Vuol dire un piano di informazione e formazione mirato che consenta alle giovani donne in età scolare e alle loro famiglie di orientarsi verso le discipline STEM abbattendo il gap di competenze necessarie per rispondere ai fabbisogni di un mondo produttivo in rapida evoluzione”.



“Siamo preda di un paradosso”, ha sottolineato ancora Bellanova: “sebbene le laureate superino numericamente i laureati, le donne continuano a essere sottorappresentate nelle professioni più remunerate e continuano a non studiare le disciplina STEM. Anche su questo il PNRR può costituire la chiave per migliorare i servizi di orientamento, istruzione, formazione.



Ma anche per aumentare l’offerta di posti negli asili nido e nelle scuole per l’infanzia, il che significa stemperare notevolmente il ruolo di cura che il più delle volte obbliga le donne o a scegliere tra famiglia e lavoro o a doversi districare tra desiderio di autorealizzazione, responsabilità professionali, cura della famiglia, obblighi domestici. Un meccanismo", ha ribadito Bellanova, "che dobbiamo essere capaci di scardinare, perché rischia di essere tra i motivi scatenanti di un Paese sempre più senilizzato e perché il minor guadagno, la maggior concentrazione nel lavoro a tempo parziale e il divario a livello di carriera professionale legati alle responsabilità di assistenza sulle spalle delle donne contribuiscono notevolmente anche al divario pensionistico di genere”.

Infine: “Può un nuovo modo di intendere, vivere, progettare e organizzare le città sciogliere alcuni dei nodi che oggi abbiamo affrontato?", ha chiesto Bellanova. "Io credo di sì. Anzi, ne sono sicura. Perché sono le città il luogo della vita e perché riorganizzarle da una prospettiva di genere, rendere – alla lettera - vivibili tempi, spazi, servizi. Per questo dico che più donne alla guida delle città significa uno sguardo diverso per una diversa organizzazione degli spazi e soprattutto dei servizi urbani, quelli di trasporto inclusi.



E’ la ragione per cui, ad iniziare dalle prossime amministrative, le forze politiche dovrebbero fare a gara per moltiplicare la presenza delle donne come candidate sindache e per rafforzarne comunque la presenza nelle liste, piuttosto che replicare le liturgie di una politica ancora troppo maschile”.