La formazione elemento determinante nello sviluppo e nella crescita del sistema portuale.



Lo ha voluto rimarcare quest’oggi la Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova nel suo video-saluto all’apertura del Master “Port City School. Per un buon governo e gestione delle Città-Porto” promosso nell’ambito della “Sum-School of Urban Management” e realizzato dalle Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale e Mare Adriatico Settentrionale, Università di Bari Aldo Moro, Fondazione Gianfranco Dioguardi, Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.

“Due aspetti ritengo particolarmente degni di nota”, ha sottolineato Bellanova, “nella strategia che avete delineato: la formazione di eccellenza come driver strategico per la competitività del nostro sistema portuale e dei sistemi di riferimento, e l'obiettivo della città-porto come snodo vincente del futuro del nostro Paese e delle città che un tempo avremmo definito marinare.

Passaggi cogenti per una rinnovata leadership nazionale nella logistica e nella portualità, e per riuscire a tradurre la straordinaria posizione geografica nel Mediterraneo del nostro Paese, e del Mezzogiorno in particolare, in un vantaggio geopolitico nella competizione globale.

E’ evidente, infatti, che quanto più potremo contare su un’alleanza tra professionalità, saperi e competenze diffuse, tali da coinvolgere management, cluster portuali e territori, tanto più il nostro sistema portuale potrà mettere a valore le sue potenzialità”.​