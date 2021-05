"Secondo giorno in Liguria, filo rosso la rilevanza del mare e del sistema della portualità per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese.

Discuterne con i diretti interessati, chi quotidianamente i problemi, le occasioni, le opportunità, criticità e i nostri notevoli punti di forza, è ineludibile, perché garantisce elementi e punti di vista fondamentali per le decisioni che la politica ha la responsabilità di assumere.

L’ho voluto ribadire stamane nell’incontro con gli operatori portuali a La Spezia: le sfide che abbiamo sono enormi. Per affrontarle nel modo migliore servono concertazione, collaborazione, semplificazione. E una consapevolezza da cui non possiamo prescindere: se la sostenibilità è il nostro obiettivo irrinunciabile e non negoziabile, allora dobbiamo intervenire lungo tutti e tre i pilastri, per una sostenibilità sociale, ambientale, economica.

Se non si mette al centro la sostenibilità economica e sociale, anche quella ambientale rischia di venire meno.

Per questo dobbiamo essere capaci di guardare e di mettere a valore le enormi risorse che grazie al Recovery abbiamo a disposizione e che devono sfuggire alla logica emergenziale perché devono dare vita a strutturali. E questo significa essere capaci per le classi dirigenti coinvolte a tutti i livelli e per le amministrazioni chiamate a realizzare programmai e progetti, bandire ogni superficialità e con logica legata al consenso. L’utilizzo di quelle risorse e l’attuazione dei progetti hanno un unico obiettivo: intaccare la struttura dei problemi. Le opere utili devono essere utilizzate, e in questa direzione non si muove sono il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a vi concorrono strumenti e risorse ordinarie e straordinarie. Per questo dico, ci sono opere che, anche al di là del Pnrr, dovranno essere realizzate. E su questo bisogna lavorare tutti nella stessa direzione, improntando il lavoro alla leale e proficua collaborazione istituzionali ma consapevoli, tutti tutti, a partire dalle Regioni, della enormità della posta in gioco e della responsabilità che abbiamo assunto nei confronti delle nuove generazioni.

In questo Paese abbiamo già perso fin troppo tempo tenendo congelate risorse e opere, finanziate ma bloccate. E tra le mie deleghe, c’è proprio il coordinamento funzionale delle attività dei Commissari straordinari per gli interventi ferroviari da realizzare o completare. Si tratta di affermare e rafforzare il ruolo delle infrastrutture ferroviarie per garantire sostenibilità, qualità della mobilità, accessibilità, ai cittadini. Non a caso parliamo di “cura del ferro” nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Cura del ferro significa che dobbiamo definitivamente sbloccare quelle opere che servono a decongestionare i territori ed a dare maggiore sostenibilità agli investimenti che degli attori economici e sociale. Cura del ferro e qualità del territoriale camminano di pari passo. E dove c’è qualità territoriale e qualità amministrativa, lì c’è anche un territorio capace di attrarre investimenti e di garantire qualità della vita ai cittadini.

Non ci giro intorno, non è mia abitudine. Per questo territorio la Pontremolese è un’opera fondamentale. Un’opera su cui si sono spese troppe parole e un po’ meno impegni.

Con Lella Paita siamo impegnati per inserirla tra gli investimenti programmati.

E’ al centro del nostro lavoro, e ne ho già discusso con il commissario Cocchetti. Passare dalle parole ai fatti è quello che chiedono, a ragione, i territori, ed è la regola che mi sono sempre data" così su Facebook l'esponente di Italia Viva Teresa Bellanova