GR LEOPOLDA, BELLANOVA (IV): CONTE SI CONFERMA UOMO DI ROTTURA. UN CONTO E’ ESERCITARE IL POTERE, UN ALTRO LA LEADERSHIP

«Conte si dimostra quello che è sempre stato: un uomo di rottura. Un uomo che non si capacita di non essere più a palazzo Chigi. Pensava fosse casa sua. Ora continua a combattere senza capire come indirizzare la sua battaglia. Io l’ho combattuto quando era forte, ma adesso mi fa un po’ pena nel suo peregrinare per convincersi di essere un leader. La vicenda di ieri dimostra la pochezza politica di Conte.

Non è mai stato un leader capace di coinvolgere. Un conto è esercitare il potere, un altro è esercitare la leadership. Tant’è vero che non riesce a tenere insieme neanche il suo movimento» - queste le parole della viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova intervenuta all'edizione delle 13,30 del Gr Leopolda.

«Quello che è accaduto ieri deve insegnare tanto a tanti» - ha aggiunto la sen.ce Bellanova. «Io farò la mia battaglia personale per rafforzare il campo riformista. Questo Paese ha bisogno di politiche e pratiche riformiste nell’azione di governo. Draghi in questo sta dando un grande contributo. In questo momento chi ha a cuore il futuro del Paese e delle prossime generazioni deve essere concentrato nell’affrontare le emergenze, a non accumulare ritardi e a prendersi cura della vita delle persone».