“Nel 2021 la qualità dell’aria nelle grandi città è stata oltre i limiti, con Piemonte e Lombardia che hanno segnato il record per la presenza di polveri e biossido. È questo il preoccupante quadro che si evince dal rapporto di Legambiente “Mal’aria di città”, che ogni anno analizza i dati di 102 capoluoghi di provincia relazionandoli ai valori suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Maglia nera per la concentrazione di PM10, nell’ordine, ad Alessandria, Milano, Brescia, Lodi, Mantova, Modena e Torino. Ma la situazione è, purtroppo, drammatica in gran parte del Paese. Per il PM10 le città italiane dovranno ridurre le concentrazioni mediamente del 33% per rientrare nei prossimi anni nei nuovi parametri dell’OMS, mentre per il PM2.5, la parte più fina delle polveri sottili e quella che desta maggiori preoccupazioni dal punto di vista della salute, la riduzione necessaria è addirittura del 61%. I due settori che incidono maggiormente sono la mobilità e il riscaldamento domestico. Ecco perché noi del Movimento 5 Stelle abbiamo insistito, e continuiamo a farlo, sul Superbonus 110%: l’efficientamento energetico è una delle vie con cui sarà possibile combattere il problema, unito a politiche energetiche votate al rinnovabile e a una mobilità sempre più sostenibile. È importantissimo per l’ambiente, ma lo è anche per il bene più prezioso: la nostra salute”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.