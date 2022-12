“L’impreparazione del candidato Majorino è imbarazzante. Per anni ha sparato contro la Lega nella commissione del Parlamento Europeo sulle ingerenze esterne, mentre nel frattempo a sinistra a Bruxelles c’era chi nascondeva sacchi di banconote dal Qatar senza che Majorino e il Pd si accorgessero di nulla. Oggi attacca sul Beccaria, dice che bisogna investire e non parlare, dimostrando chiaramente di non sapere che il Mit guidato da Matteo Salvini ha accelerato la fine lavori dell’istituto un mese fa, dopo che il ministero è stato occupato per quasi dieci anni da esponenti del Pd e del M5S, proprio le forze per cui Majorino è candidato, che nulla hanno fatto al riguardo. Ancora una volta, impreparato nel migliore dei casi, strumentale nel peggiore: in ogni caso, inaccettabile. La Lombardia ha bisogno di serietà e competenza, non di questa sinistra incapace”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, consigliere comunale Lega a Milano, commissario provinciale Lega a Milano.