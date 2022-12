"È incredibile, sconcertante e preoccupante che mentre c'è un governo che sta facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni e tagliare le tasse, la Bce, in un pomeriggio di metà dicembre, approvi una norma che brucia miliardi di euro di risparmi in Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread". Così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un evento organizzato per i 75 anni di Assologistica a Milano. "Certe scelte - ha aggiunto - dovrebbero essere meditate e spiegate". Quello della Bce "è un approccio quantomeno discutibile. Non si fa così, non funziona così".