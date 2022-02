"L'inflazione non si può più considerare un fenomeno transitorio e la stabilità dei prezzi rappresenta un problema. Tenendo conto di questi fattori, le banche devono considerare il rischio climatico come elemento di valutazione, tenendo però presente che la pandemia ha rallentato la transizione ecologica. Di conseguenza, gli obiettivi dell’accordo di Parigi andrebbero rivalutati. Gli ambiziosi obiettivi 'green' devono essere letti anche con pragmatismo: standard ambientali elevati devono andare di pari passo con la sostenibilità economica. È necessario evitare che eccessiva rigidità e scarso realismo possano avvantaggiare Paesi terzi a scapito di Paesi Ue. Le Pmi, il 99% delle imprese nell’Ue, che danno lavoro a circa 100 milioni di persone, hanno bisogno di liquidità. Sono il traino della ripresa economica ed è necessario ritornare a un'economia in cui è il mondo produttivo a essere finanziato, non un'economia della finanza fatta per la finanza. Le famiglie hanno bisogno di lavoro, solo finanziando l’economia reale si possono creare nuove opportunità. La presidente Lagarde ha di recente fatto ampio ricorso a due termini: incertezza e flessibilità. I mercati tuttavia hanno percepito l’incertezza sulle scelte future e provocato un immediato rialzo dei tassi. Nello scenario che si prospetta tra falchi e colombe nel board Bce, vorremmo essere sicuri che le decisioni future siano basate su analisi economiche, non solo su semplici processi politici. La Bce nei prossimi mesi sarà a un bivio: ci auguriamo che sappia imboccare la strada giusta".