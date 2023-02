“Siamo preoccupati per gli ulteriori aumenti dei tassi di interesse annunciati da parte della BCE per ridurre la domanda e i consumi. Questa non ci sembra la strada più corretta per raggiungere l’obiettivo di far calare l’inflazione. Dobbiamo affrontare la causa scatenante dell’inflazione, adattando la soluzione al problema, che è principalmente legato all’energia. È piuttosto compito dei co-legislatori agire per continuare gli sforzi verso la diversificazione delle fonti e il risparmio energetico. Temo che continuando ad alzare i tassi di interessi avremmo solo delle ripercussioni più forti su imprese e cittadini, i quali devono essere difesi e non minacciati”, così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento in plenaria durante il dibattito con la Presidente della BCE Christine Lagarde.