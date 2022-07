"Questo provvedimento dimostra, ancora una volta, la vicinanza di Forza Italia alle categorie produttive, ovvero coloro che con costanza, determinazione e passione rendono migliore la vita sociale del nostro Paese. In particolar mondo, gli operatori del settore della ristorazione, che di fatto sono i migliori ambasciatori nel mondo del nostro made in Italy”. Lo ha detto il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Battistoni, in merito al via libera del bonus cuochi.