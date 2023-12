"Non esiste discussione su Bardi: è il nostro candidato in Basilicata per le prossime regionali. Abbiamo rispettato tutti gli altri, pretendiamo lo stesso rispetto. Non c'è alternativa a lui...". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite del Forum dell'Adnkronos. "Io non ho mai detto una parola contro nessun altro candidato - sottolinea il vicepremier - Bardi è di Fi ed è il nostro candidato. Sono polemiche sprecate quelle che sento e scrivono...".

