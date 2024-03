La candidatura di Domenico Lacerenza per le elezioni regionali in Basilicata "è una scelta chiara che dimostra la subalternità di Elly Schlein a Giuseppe Conte". Così il vicesegretario di Azione Ettore Rosato in una intervista al 'Quotidiano Nazionale'. "Nelle prossime ore annunceremo la nostra decisione - afferma Rosato in merito al candidato -. Lo faremo perseguendo la scelta del candidato migliore col programma e la coalizione più credibili".

"In Basilicata abbiamo un bel gruppo dirigente, con la presenza importante dell’ex governatore Marcello Pittella" sottolinea Rosato, aggiungendo si farà valere "il nostro consenso nell’interesse della Regione". E sulle coalizioni con il centrosinistra è stato chiaro: "Non mi pare che esista più un centrosinistra, ma il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati".