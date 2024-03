"Si trovano ragioni di alleanza su profili che col populismo, coll'antieuropeismo e l'antiatlantismo non c'entrano nulla. È incomprensibile il perché, nel momento in cui un partito fa una proposta che non incontra disponibilità, ci si impunti su quella proposta. Chiorazzo non verrà sostenuto da Azione, dal M5S, da una parte di coalizione potenziale di centro sinistra: il Pd non cambia Chiorazzo. È evidente che non ci saranno le condizioni per l'intesa.

Il primo che quando si perde da la colpa "a chi ha diviso il fronte", si doveva assumere la responsabilità di costruire intese condivise. La Basilicata potrebbe essere una regione contendibile, i profili non mancano, ma serve che i partiti facciano un passo in avanti". Lo dice il deputato di Azione, Matteo Richetti, a 'Start' su SkyTg24.