Domenico Lacerenza, candidato di Pd e M5s alla presidenza della Regione Basilicata, "è una persona molto per bene. È un grande chirurgo, ma non un politico e in questo momento il centrosinistra avrebbe bisogno di mettere in campo un pezzo di classe dirigente, che ha, e che non mette in campo esclusivamente per una serie di veti contrapposti". Lo ha detto Marcello Pittella, coordinatore lucano di Azione ed ex presidente della Basilicata, a Radio Cusano Campus.

Il tavolo de centrosinistra "bene non sta andando. Il nome di Lacerenza non è caduto ma per molti del tavolo e per molti aspetti non ha una vocazione politica particolarmente spiccata. Ci vorrebbe un candidato che abbia una marcia in più".