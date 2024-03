"Il generale Vito Bardi è un candidato moderato e @ItaliaViva, per il bene della Basilicata, sosterrà la sua candidatura alla presidenza della Regione. Ci presentiamo nella sua lista per valorizzare l’area civica, centrista e moderata. In questa sfida saranno presenti e protagonisti della lista e del progetto i nostri consiglieri regionali @MarioPolese e @LucaBraia, candidati forti e autorevoli e assieme a loro altre importanti figure di Italia Viva.

In Basilicata il cosiddetto campo largo ha dato di sé uno spettacolo indecente con continui cambi di candidati e scarso rispetto per il territorio e il suo futuro. Lo abbiamo sempre detto: tutto ciò è lontano dal nostro modo di intendere la politica. Il nostro unico interesse è il bene della Basilicata e non il seguire ciecamente delle ideologie".

Lo afferma sui social la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita.