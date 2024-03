"Guarda caso come per l'Abruzzo, la premier Meloni sottoscrive oggi un nuovo accordo per lo sblocco dei Fondi di sviluppo e coesione in Basilicata alla vigilia delle elezioni regionali. Un utilizzo politico di risorse fondamentali soprattutto per il Sud, che altre regioni attendono invano forse perché guidate da amministrazioni di colore politico differente dal centro destra. Utilizzare questi fondi come bancomat elettorale è semplicemente vergognoso. Ma questo Governo ormai ci ha abituato a tutto". Lo afferma Piero De Luca, deputato del Pd.