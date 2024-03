"Chiara Appendino è troppo intelligente per non vedere la realtà in modo oggettivo. Se la travisa è solo per semplice propaganda elettorale. Lei è la vice segretaria di un partito che punta a un 'campo ristretto', cosa che Schlein fatica a capire, per isolare il Pd e inglobarlo nel campo dell'estremismo". Lo dice Osvaldo Napoli, componente della segreteria nazionale di Azione, in una nota.

"Azione non va ad allargare il centrodestra, ma si limita a prendere atto che al M5s non interessa costruire qualcosa, ma solo di impedire che altri possano lavorare a un'alternativa seria e riformista. I Cinquestelle sono il partito delle interdizioni, della politica non gli interessa un bel niente".