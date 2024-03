"Giorgia Meloni corre in Molise e in Basilicata a stringere accordi per lo sviluppo e la coesione e sbloccare fondi per lo sviluppo e la coesione, a campagna elettorale incipiente o addirittura in corso. In sostanza, risorse pubbliche utilizzate per spingere la destra, quando l'efficacia degli interventi individuati è tutta da dimostrare e, soprattutto, le politiche di abbandono e isolamento del Mezzogiorno di questo Governo sono drammaticamente palesi. È un modo distorto di usare soldi pubblici oltre di alternare e inquinare la corsa elettorale". Lo dichiara il deputato di Avs Marco Grimaldi.