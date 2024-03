"Negli ultimi giorni numerosi media stanno dando spazio a ripetute illazioni in merito alla mia candidatura, attribuendomi i comportamenti più svariati senza nemmeno interrogarmi". È quanto afferma in una nota Angelo Chiorazzo, candidato alla presidenza della Regione Basilicata.

"Comprendo che in questi giorni si stanno muovendo numerosi interessi politici, locali e nazionali, attorno alla Basilicata. Ed è vero che è in corso un dialogo cordiale e aperto con il PD e il M5S a livello nazionale per cercare una soluzione per essere competitivi in vista delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile", aggiunge.

"In questi mesi mi ha sempre guidato solo ed esclusivamente l'amore per la mia terra. Per questo sono e resto in campo. La nostra campagna elettorale va avanti; proprio oggi abbiamo annunciato un evento sulle disparità di genere per martedì prossimo. Allo stesso tempo sto facendo tutto il possibile, continuando il confronto già avviato con tutte le forze politiche, per rendere più forte il campo dell'alternativa. Per queste ragioni chiedo agli operatori dell'informazione di verificare le indiscrezioni che ricevono prima di pubblicarle".