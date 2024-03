"Ho sentito Elly Schlein e le ho detto: apriamo una discussione molto rapidamente sennò finisce che siamo senza candidato". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a Metropolis, trasmissione web del Gruppo Gedi. "Le ho detto: troviamo un candidato capace, non pretendo di sceglierlo io da solo, so i pesi dei partiti, anche se noi in Basilicata siamo piuttosto forti. Io chiedo al Pd di avere la capacità, se M5S fa muro, di prendere una decisione", aggiunge Calenda.