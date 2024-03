Dal ritiro di Domenico Lacerenza, candidato Pd-M5s per elezioni in Basilicata, "abbiamo cercato Schlein e il Pd per capire cosa fare in Basilicata, come è giusto fare, essendo all'opposizione", ma "non siamo riusciti a parlare con nessuno". Lo ha affermato il segretario di Azione Carlo Calenda, a Potenza. "Mi risulta che il Pd stia cercando di vivare con il M5s su un'altra candidatura" spiega Calenda, aggiungendo che in Basilicata "non c'è un'alternativa all'offerta della destra", poiché la "sinistra si è incartata e non risponde al telefono".