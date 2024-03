"Non si è mai assistito a uno spettacolo più indecoroso di quello che stanno dando #Pd e #5Stelle in #Basilicata. Litigano per le poltrone e bruciano candidati pur di rimettere le mani sul potere. Noi andiamo avanti con la forza delle azioni e unità. Con orgoglio". Lo scrive su X il governatore della Basilicata, Vito Bardi, tra l'altro candidato sostenuto dal centrodestra e da Italia Viva alle elezioni regionali previste il 21 e 22 aprile.