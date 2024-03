"Meloni oltre ogni decenza istituzionale. Oggi arriva in Basilicata a firmare accordi per i fondi FSC, in piena campagna elettorale. Come Achille Lauro, sblocca risorse prima del voto e usa soldi pubblici come comizio per le Regionali. Propaganda governativa senza ritegno" così su X il deputato democratico Enzo Amendola.