"Se proprio volete vaccinarvi, per necessità o perché non siete informati e volete proprio farlo, fatelo. Ma NON TOCCATE I VOSTRI FIGLI. Sappiamo ancora troppo poco sugli effetti collaterali degli adulti, ma vaccinare i bambini è assolutamente inutile e ancora più pericoloso". Lo ha scritto su Twitter il consigliere della Regione Lazio Davide Barillari.