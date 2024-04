"C'è un'infiltrazione mafiosa paurosa all'interno della città di Bari, 137 arresti, e continuano ad essercene. I cittadini e la città non lo meritano. Noi abbiamo cercato di evitare che venisse fatto nei confronti del sindaco Decaro, non indagato, quello che è stato fatto nei nostri confronti tante volte. Essere garantisti non sono soltanto parole. C'è' dietro tutta la voglia di fare chiarezza, non è un bisogno politico di riappropriarci della città, ma di ridarle correttezza e trasparenza. Perche' Bari e i cittadini non si meritano questo malcostume politico.

Bari deve riavere quel rilancio socio economico che è' stato messo a dura prova. Loro stanno facendo campagna elettorale, ma si sono dimenticati tutti quello che ha detto Emiliano sul palco, che ha parlato di clan, di cosche, di affidamento del sindaco, all'epoca consigliere, alla sorella di un capo clan. Tutto questo sta diventando una battaglia politica, ma e' sulla legalità che ci dobbiamo confrontare, e invece non se ne sente più parlare. Come al solito, stanno gia' cercando di archiviare tutto. Già fanno in modo che ci si dimentichi da che cosa è nata tutta questa storia". Così Rita dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, e parlamentare in Puglia, intervenendo a Prima di domani.