"Il presidente della Regione Puglia, oggi in audizione in commissione Antimafia sul caso Bari, dimostra di sottovalutare l'episodio grave, da lui stesso raccontato, dell’incontro con la sorella di Capriati. Troppo poco definire ‘infelice’ la frase con la quale ‘affidò’ l’allora assessore Decaro alla sorella del boss e il dannoso combinato disposto con la mancata denuncia alle autorità competenti per le minacce subite. Il governatore non si rende conto della gravità di quanto accaduto. Una vicenda è un cattivo esempio per tanti giovani baresi, pugliesi e italiani. Va stigmatizzato senza se e senza ma”.

Così in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione Antimafia e responsabile dipartimento del partito.