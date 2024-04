"È indubbio e innegabile che a Bari e in Puglia sia accaduto qualcosa di negativo, lo si legge sui giornali e lo si apprende dai resoconti dei giudici. Detto questo, noi siamo garantisti nei confronti di tutti. Sarà la magistratura a chiarire quello che è accaduto anche nel caso del comune di Bari. Noi siamo sereni per quanto concerne tutti gli altri casi che hanno contenuti simili. Non è detto che ciò che appare nell'indagine preliminare sia poi confermato dai giudici". Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Radio Anch'io.