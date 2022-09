"A gran voce e da più parti è richiesto un forte impegno da parte dell'Unione Europea per far fronte alla grave crisi economica e occupazionale. Per Forza Italia, dunque, è necessario portare avanti proposte concrete e attuali, condivise anche con le parti sociali. E’ urgente mettere a punto, quindi - e quanto prima -, un uovo piano comunitario di intervento economico “SURE”, come è avvenuto durante la pandemia, ma che oggi sia strutturato per sopperire, con immediati ausili economici, alle difficoltà occupazionali delle aziende energivore, evitando così la perdita di posti di lavoro e dando subito prospettive e certezze ai giovani, con la prospettiva di lavori stabili, dignitosi e sicuri. Basta, dunque, con le logiche assistenzialiste, perdenti e inutili”. Lo afferma il presidente dei deputati azzurri, Paolo Barelli.

Tutto questo deve essere fatto nel più breve tempo possibile e - grazie al presidente Silvio Berlusconi, garante del nostro credo europeista - Forza Italia, componente essenziale del PPE, diventa strategica per il raggiungimento di questi obiettivi, avendo immediato accesso alle procedure di istanze europee, sia in sede parlamentare che di Commissione. Il coordinatore nazionale Antonio Tajani sosterrà, dunque, l'importante e la necessità di un nuovo piano “SURE” per il lavoro sin dai primi giorni della prossima legislatura e sin da subito in ambito europeo".