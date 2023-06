“I dati economici dei paesi in area euro indicano una crescita del PIL dell’Italia dello 0,6% anche nel secondo trimestre. Il miglior risultato in rapporto agli altri paesi. Sono dati che confermano la previsione di crescita nel 2023 del 1,2.% del PIL. La definizione del PNRR, che il nostro governo sta condividendo con le autorità europee, è necessaria per soddisfare le nostre reali esigenze e per garantire la ripresa e la crescita economica del Paese”. Cosi’ ai microfoni del Tg1 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.