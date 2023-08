Il governo "sta dimostrando un’attenzione unica verso le condizioni di Bardonecchia. L’ulteriore impegno espresso oggi anche da parte del ministro Musumeci, che fa seguito alle parole del Premier Meloni, è una garanzia per le istituzioni locali e per i cittadini. La massima collaborazione, da parte di tutti, può fare in modo che si torni a una situazione di normalità e serenità. Certamente non bisogna abbassare la guardia, lo dobbiamo anzitutto alla popolazione e ai volontari che in queste ore lavorano incessantemente per la sicurezza delle persone e del territorio". Così in una nota Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera.