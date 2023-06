“Le mie più sincere congratulazioni a Fabio Panetta per la nomina a governatore di Banca d'Italia. In questi anni ha svolto con grande autorevolezza un ruolo cruciale in Europa, i suoi rapporti col Parlamento UE sono stati intensi e proficui e hanno dato modo sia di rafforzare la "democratic accountability" della BCE che di cementare ottimi rapporti personali.

Sono grata a Fabio per tutto quello che ha fatto in Europa e gli faccio un grande in bocca al lupo per le sfide future”, così sui social l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles.