“La Lega chiede l’immediata convocazione in Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario dei vertici della vigilanza nazionale e del funzionario Carlo Bertini.” Così i rappresentanti della Lega in Commissione d’inchiesta, senatori Alberto Bagnai, Roberto Calderoli ed Erica Rivolta e deputati Massimo Bitonci, Giulio Centemero, Emanuele Cestari e Dimitri Coin. “Le rivelazioni di Report richiedono un approfondimento urgente a tutela delle istituzioni e dei risparmi degli italiani. A quanto risulta dell’inchiesta, Bertini non solo sarebbe stato velatamente dissuaso, anche ad altissimi livelli, dall’approfondire la sua indagine sul coinvolgimento della criminalità organizzata in alcune truffe, ma a seguito della sua insistenza sarebbe stato demansionato, sottoposto ad accertamenti psichiatrici (rivelatisi negativi), e infine sospeso dall’incarico e dalla retribuzione. Non è la prima volta che in Commissione d’inchiesta emergono potenziali anomalie nella vigilanza bancaria: ricordiamo la denuncia fatta il 13 aprile scorso dall’ex amministratore di Veneto Banca Giovanni Schiavon circa interazioni fra Banca d’Italia e procure che avrebbero impedito, dilatando di oltre tre anni i tempi processuali, un compiuto accertamento delle responsabilità sul dissesto dell’istituto. Questa denuncia è liquidata in un paio di righe nella relazione sui lavori della Commissione su cui la Lega ha chiesto un approfondimento. Passata la fase dell’emergenza pandemica auspichiamo che la Commissione si riavvicini alle sue competenze principali e le tratti con le modalità di una Commissione d’inchiesta, come vediamo accadere a titolo d’esempio nella Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi.”