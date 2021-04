"Il Mise, insieme alla Regione Sardegna, è già al lavoro per trovare un accordo quadro tra Governo e Regione che permetta all'Isola di accedere anche alle misure alle quali sono già ammesse le regioni cosiddette 'meno sviluppate', di cui fanno parte - sempre secondo la ripartizione comunitaria - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tali classificazioni rappresentano un mero strumento per distinguere le direttrici di finanziamento e non hanno - com'è ovvio - natura escludente né tantomeno discriminatoria. Detto ciò, senza perdere altro tempo in polemiche infondate, la Lega è già al lavoro, con i suoi Ministri, per rimediare agli errori del precedente Esecutivo a guida Conte, così da garantire alla Sardegna ogni intervento che possa favorire un rilancio non solo turistico, ma anche produttivo e industriale".

Così Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale Lega Sardegna.