"Il taglio del cuneo fiscale è valido fino al 31 dicembre, come la tassa sugli extraprofitti delle banche. Dal primo gennaio 2024 è tutto da rivedere e da ripensare. Si tratta di trovare le risorse per confermare il taglio del cuneo e renderlo, se possibile, strutturale. E si tratta di capire se saranno ancora le banche o altre categorie di impresa a fornire il gettito per le politiche sociali e di bilancio del governo". Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Insomma, si naviga a vista senza una idea del Paese, una strategia capace di traguardare oltre i prossimi mesi. Lo stesso discorso vale per le tasse, per la sanità o per i sussidi sociali ai senza lavoro - aggiunge Osvaldo Napoli -. La logica sembra essere quella del 'tolgo qui, metto là' senza minimamente curarsi di stilare un'agenda delle priorità che guardi ai prossimi anni. Azione incalza l'esecutivo Meloni proprio sulla mancanza di una visione lunga delle cose da fare. Si deve inseguire l'emergenza, certamente, ma lo sguardo deve rimanere alto sulle questioni di fondo. Altrimenti finisce tutto nel piccolo cabotaggio quotidiano, anticamera, come insegna l'esperienza, di ogni naufragio politico", conclude.