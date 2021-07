- “Dopo che la sentenza del Tribunale dell'Ue solleva la Commissione Europea da ogni responsabilità stabilendo che non fu lei ad impedire il salvataggio di Banca Marche, è giusto che i veri responsabili ammettano i propri gravi errori. Errori che hanno minato la stabilità del sistema bancario italiano nel momento in cui imprese e risparmiatori ne avevano più bisogno. La colpa ricade, quindi, sull’allora governo italiano di sinistra e sul ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan. Fu proprio lui, a capo del Mef, che preferì chinare il capo a Bruxelles e rinunciare a ogni tipo di richiesta. Non invocò l’intervento del fondo interbancario di tutela dei depositi FITD, strumento di protezione del risparmio di cui invece noi della Lega sostenevamo l’utilizzo al fine di escludere l’applicazione delle norme previste dalle normative UE sull’Unione Bancaria per la risoluzione delle banche in crisi. La sinistra al governo nel 2015 scelse l’atto di fede su Banca Marche, rinunciando a uno strumento che avrebbe potuto mettere al riparo ben 45mila cittadini che hanno visto bruciati i loro risparmi nel crack Bd Marche”.

Così in una nota i parlamentari della Lega Alberto Bagnai, Emanuele Cestari, Dimitri Coin, Tullio Patassini e Antonio Zennaro commentano la sentenza del Tribunale dell’Ue.