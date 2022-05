Il segretario della Lega, Matteo Salvini, commenta ai microfoni di 'Radio 24 - Il sole 24 ore' la questione dei balneari. "Troveremo un accordo come fatto sul catasto" sottolinea il leader del Carroccio, il quale ha poi aggiuto che questo passo significa riconoscere non solo "gli investimenti fatti e la fatica fatta in questi anni ai piccoli imprenditori" ma anche "un indennizzo qualora nella loro spiaggia subentri qualcun altro e dare il diritto di prelazione ai piccolini a continuare a fare il loro lavoro". Secondo Salvini l'accordo è "a portata di mano".