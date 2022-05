Massimo Mallegni, vicepresidente di Forza Italia, ha dichiarato: "L’operato del governo sul tema delle concessioni non convince, resteremo, quindi, convintamente sulle nostre posizioni chiare e indelebili". Il responsabile del dipartimento Turismo di Fi ha aggiunto: "Ciò che chiediamo è la predisposizione di una procedura selettiva non oltre 24 mesi dalla data in vigore della Legge sulla Concorrenza e una mappatura dettagliata da realizzarsi a cura dello Stato. Inoltre, resta importante per noi la determinazione di un equo indennizzo al concessionario uscente che deve provenire da una perizia che attesti la consistenza aziendale".

"Non esiste nessun accordo, quindi, il Governo vuole chiudere rapidamente la “partita” sulla Concorrenza senza preoccuparsi minimamente dei contenuti del provvedimento. Vedremo quali parlamentari si assumeranno la responsabilità di cancellare la storia del turismo italiano a favore delle multinazionali estere" conclude Mallegni.