"Ci mancavano solo gli sconti di fine anno. Senza alcuna vergogna, nel decreto di aggiornamento dei canoni dello scorso 18 dicembre, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha tagliato del 4,5% il costo del canone versato allo Stato annualmente dai proprietari di concessioni balneari. Questa spudorata linea di difesa del governo a una piccola lobby sta provocando un danno erariale ormai inestimabile a danno di tutti i cittadini italiani.

Non possiamo accettare che dopo il danno ora arrivi anche la beffa: per questo presenteremo un esposto alla Corte dei Conti per le mancate entrate che deriveranno da questo ennesimo regalo e dalla mancata applicazione della direttiva Bolkestein.

Su questo la stessa Corte dei Conti si era già espressa stigmatizzando il fatto che "i canoni attualmente imposti non risultano, in genere, proporzionati ai fatturati conseguiti dai concessionari attraverso l’utilizzo dei beni demaniali dati in concessione” Quindi, diminuire i canoni non appare solo folle ma si palesa anche come un evidente danno erariale".

​​​​​​Così sui social il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.