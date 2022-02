Roma, 25 feb. - “Abbiamo ricevuto l’emendamento firmato dal Governo che riguarda la direttiva Bolkestein. Riteniamo che - anche alla luce della necessità di ulteriori analisi evidenziata dalla Commissione europea e delle osservazioni delle associazioni di categoria dei balneari - siano necessarie opportune modifiche. Al fine di tutelare le imprese, le loro attività e gli investimenti e perfezionare il testo, mercoledì prossimo saranno convocati i rappresentanti del settore con cui il dipartimento Turismo della Lega intende confrontarsi per affrontare con loro la riforma delle concessioni. Come prevede la nostra Costituzione, il Senato potrà intervenire sul provvedimento per migliorarlo”.

Lo affermano in una nota congiunta i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, capo dipartimento Turismo, Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione Industria a Palazzo Madama e Roberto Marti, commissario regionale Puglia e Basilicata.