Nelle passerelle estive dei politici italiani, torna d'attualità la questione delle concessioni balneari, al centro di una riforma promossa dal governo per decidere il loro futuro dopo la scadenza dei titoli prevista per il 31 dicembre 2024. Dopo il botta e risposta tra il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e il ministro leghista alle infrastrutture Matteo Salvini, nei giorni scorsi sono arrivate le dichiarazioni del ministro all’economia Giancarlo Giorgetti (Lega) e della deputata Deborah Bergamini (Forza Italia). Contro i pentastellati si è scagliato anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Come Salvini, anche Giorgetti è intervenuto sul tema delle concessioni balneari alla festa nazionale della Lega in corso a Cervia. «Non si possono fare gare aperte: dobbiamo tutelare a fini sociali le imprese familiari il cui reddito deriva dallo stabilimento balneare. Invece, società per azioni più grandi devono sicuramente andare a gara», ha ribadito il ministro.

Bergamini si è invece espressa durante il suo intervento al Festival della Versiliana, a Marina di Pietrasanta: «C’è bisogno di un’Europa di centrodestra, per contrastare le derive ideologiche delle sinistre che producono leggi sbagliate. Non siamo antieuropeisti, ma ci interessa sensibilizzare sui legittimi interessi nazionali come per esempio per i balneari. Noi siamo in loro difesa non per un capriccio o una rivendicazione populista, bensì per far capire a Bruxelles cosa sono gli stabilimenti balneari in Italia e l’accoglienza turistica. Abbiamo questa responsabilità e potremmo farlo solo con un’Europa legittimata politicamente con un’impronta di centrodestra».

La risposta del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è arrivata, invece, in seguito alle dichiarazioni di Antonio Caso e Sergio Costa del Movimento 5 Stelle, che hanno invocato le gare per le concessioni. «Vogliono distruggere la “Costa” e parlano a “Caso”. Mi riferisco a due ignoti parlamentari grillini che si chiamano appunto Costa e Caso, e che si schierano contro le imprese balneari italiane. - ha affermato il senatore azzurro che ha poi proseguito - Ne rivendico la tutela perché sono una risorsa lavorativa fondamentale per il nostro paese. Capisco che i grillini, inventori del reddito di cittadinanza, siano nemici delle imprese balneari, terrestri e anche spaziali. Loro hanno incoraggiato il parassitismo e hanno sottratto anche manodopera alle imprese balneari con le loro politiche demenziali che, per fortuna, il nuovo governo di centrodestra ha mandato in archivio. Difenderemo le nostre imprese del mare da tutti gli attacchi europei e nazionali. Le difenderemo dalle ottusità dei Costa e dei Caso che, ribadisco, sono nemici della ricchezza della costa italiana e dicono sciocchezze. I grillini hanno rappresentato una delle pagine più oscure della democrazia italiana e per fortuna sono ridotti a un rango sempre più marginale. Le imprese balneari possono contare sull’impegno di Forza Italia che le ha sempre tutelate. E non l’abbiamo fatto per tornaconto elettorale, visto che molti imprenditori delle nostre spiagge spesso hanno anche sbagliato le scelte elettorali. Ma noi ne difendiamo le ragioni a prescindere dal tornaconto personale. Mentre i grillini di “Costa” o di montagna dicono sciocchezze su tutto e su tutti».