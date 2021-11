“Alla luce della recente sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato è opportuno dare piena copertura legislativa, con un’apposita norma, al periodo transitorio entro cui svolgere le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni balneari, al fine di dare certezza e sicurezza giuridica agli operatori di un settore strategico per l’economia nazionale, tutelandone anche il legittimo affidamento maturato”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del Pd, Piero De Luca e Umberto Buratti.

“Quanto alla successiva definizione di tali procedure, considerate peraltro le difficoltà operative che ricadranno sui Comuni interessati, riteniamo indispensabile evitare posizioni demagogiche e aprire una riflessione attenta e condivisa, per stabilire regole e criteri certi che tengano conto, da un lato, del valore attuale dell’azienda già presente sul demanio, dall’altro lato, di considerazioni legate ad obiettivi di politica sociale, di sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale”. Così concludono i deputati dem.